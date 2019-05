Luuk de Jong: ’PSV past gewoon goed bij mij’

Luuk de Jong: „Ik merk dat ik in het veld slimmer ben geworden.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

EINDHOVEN - Met gemengde gevoelens, maar bovenal trots kijkt Luuk de Jong terug op het voorbije seizoen. De winnaar van de Zilveren Schoen en gedeelde topscorer van de Eredivisie kende persoonlijk een topjaar. „Uiteindelijk is een kampioenschap veel belangrijker, maar individueel is het een fantastisch seizoen geweest”, aldus de spits van PSV, die in het Voetballer van het Jaar-klassement net werd afgetroefd door Matthijs de Ligt.