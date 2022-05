Succestrainer Carlo Ancelotti bezig aan laatste club: ’Misschien door als bondscoach’

„Na Real zet ik er meer dan waarschijnlijk een punt achter als clubtrainer”, aldus de ervaren coach in gesprek met Prime Video. „Misschien komt er nog een vervolg als bondscoach, maar het is te voorbarig om daar uitspraken over te doen. Komend WK sluit ik alvast uit, maar misschien is er over vier jaar nog wel een mogelijkheid.”

De huidige trainer van Real wil graag wat meer tijd gaan doorbrengen met zijn familie. „Ik zou mijn kleinkinderen graag wat meer zien en op reis gaan met mijn vrouw. Ik ben nog nooit in Australië en Rio de Janeiro geweest. Ook mijn zus zou ik graag wat meer bezoeken. Er zal meer dan genoeg te doen zijn.”

Ancelotti zit al zo’n dertig jaar in het trainersvak. Begin jaren negentig startte hij zijn trainerscarrière als assistent-bondscoach van Arrigo Sacchi bij Italië. De Italianen werden op het WK in de Verenigde Staten tweede. Daarna won hij als hoofdtrainer drie keer de Champions League (twee ker met AC Milaan en een keer met Real Madrid) en vijf landstitels met achtereenvolgens AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München en dus Real Madrid.

Dit jaar kan er nog een Champions League bij komen. Met Real staat Ancelotti in de halve finales van de Champions League tegenover Manchester City. Het eerste duel in Engeland eindigde in 4-3 voor City. De return in Madrid is woensdag.