Geen verdere schade aan knie Dumoulin

„Minimaal een weekje rust volstaat, dan mag hij weer de fiets op” , meldt de persvoorlichter van Team Sunweb aan De Telegraaf. „Gisteren had Tom een mri-scan en daar is verder geen schade of blessures aan zijn knie uit gebleken.”

Dumoulin kwam afgelopen dinsdag ten val in de slotfase van de etappe naar Frascati. De kopman van Team Sunweb kwam vier minuten na etappewinnaar Carapaz met een bloedende knie over de finishlijn. De Girowinnaar van 2017 probeerde een dag daarna nog wel de te starten, maar nog voor het einde van de neutralisatie was duidelijk dat zijn knie te zwaar geblesseerd was om nog verder te koersen.

„Er bevond zich wel nog veel vocht in het gewricht, vandaar de week rust. Vanaf dan gaan we goed kijken naar een plan richting de Tour de France. Het doel is vooral om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op de derde week in de Tour”, aldus de woordvoerder.

Bij Team Sunweb en ook bij Dumoulin heerst vooral opluchting nu. „Je komt vervelend uit de Giro, maar nu kunnen wij met Tom een plan trekken richting de Tour.”

Dumoulin gaat sowieso een hoogtestage doen in de weken voor de Ronde van Frankrijk. Wellicht rijdt hij ook de Ronde van Zwitserland als voorbereiding, dat deed hij ook in 2013, 2014, 2015 en 2017, al reed de Limburger in dat laatste jaar alleen de Giro.

