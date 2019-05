Van Egmond kijkt terug op goed seizoen met VAR

In totaal greep de videoscheidsrechter in 306 wedstrijden 87 keer in om een foute beslissing terug te draaien.

„Meer dan tachtig beslissingen zijn door de VAR verbeterd en dat komt het voetbal ongetwijfeld ten goede”, zegt Van Egmond op de website van de voetbalbond. „Het is een goed jaar geweest, maar we willen volgend jaar nog beter scoren om het voetbal nóg eerlijker te maken.”

Van Egmond deelde een compliment uit aan de scheidsrechters. „De suggestie was dat ze zouden gaan leunen, dat ze zouden wachten op adviezen. Dat was niet de bedoeling, want je moet je eigen wedstrijd blijven fluiten. De VAR komt alleen in actie als er iets misgegaan is, dus je moet je beslissingen blijven nemen. En dat hebben die mannen uitstekend gedaan. Ze zijn nog meer hun best gaan doen, om te voorkomen dat ze gecorrigeerd worden.”