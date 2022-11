Uniek: Pakistaanse premier bedankt cricketers van Oranje

De Pakistaanse bewindvoerder slingerde een opmerkelijke tweet de wereld in, nadat bekend was geworden dat het cricketelftal van zijn land zich verzekerd wist van een halve finaleduel met Nieuw-Zeeland. ’Big moment. Congratulations to all of you. Well played Pakistan… and Netherlands:)’, schreef de premier.

Dat had alles te maken met de even onverwachte als sensationele zege van Nederland op Zuid-Afrika, eerder op de dag in Adelaide. Een resultaat waarmee geen enkele sterveling in het islamitische land rekening had gehouden, net als in Zuid-Afrika overigens waar het land in diepe rouw werd gedompeld.

Droomfinale

Ook diverse Pakistaanse spelers staken hun dankbetuiging niet onder stoelen of banken. Zo postte Shahnawaz Dahani een foto waarop hij in de kleedkamer poseert met de Nederlandse spelers Tom Cooper en Vikram Singh.

Singh, geboren in Amstelveen, is van Indiase komaf. In India en Pakistan dromen een kleine twee miljard mensen van een WK-finale tussen de twee cricketmaffe landen. Eerder in het toernooi versloeg India buurland Pakistan in een spectaculaire wedstrijd op de laatste bal van de wedstrijd. Het duel in de Melbourne Cricket Ground was met 100.000 toeschouwers stijf uitverkocht.