’Uitschakeling door Ajax kost Allegri de kop’

Dat maakte de Italiaanse club bekend in een korte verklaring. Zaterdag volgt een persconferentie, met Allegri en voorzitter Andrea Agnelli.

Ondanks dat er nog geen officiële lezing is, heeft het er alle schijn van dat de beschamende uitschakeling door Ajax in de kwartfinale van de Champions League Allegri nu de kop heeft gekost.

De 51-jarige Allegri trad in 2014 in dienst bij 'Juve' en de Italiaanse coach werd sindsdien met de club ieder jaar landskampioen. Na de komst van Cristiano Ronaldo, in de zomer van vorig jaar, was dit seizoen winst van de Champions League het grote doel. Juventus werd echter dus in de kwartfinales gestuit door Ajax.

Allegri volgt vijf jaar geleden Antonio Conte op. Hij had nog een contract voor volgend seizoen in Turijn.