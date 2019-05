UEFA helpt Engelse fans naar Baku

De twee ploegen uit Londen treffen elkaar op 29 mei in de finale van de Europa League, maar de reis naar de hoofdstad van Azerbeidzjan blijkt bijzonder duur en lastig. „Het spijt ons heel erg dat jullie fans zoveel problemen ondervinden bij het organiseren van hun reis naar Baku”, schrijft de UEFA in reactie op een boze brief van Arsenal. „Onze experts willen de supporters graag helpen om, samen met de clubs, goedkopere oplossingen te vinden.”

Arsenal had donderdag een open brief aan de UEFA gestuurd, waarin het de keuze voor het verre Bakoe (op 5,5 uur vliegen van Londen) als speelstad „onacceptabel” noemt. „Dit mag niet meer gebeuren. De keuze van de UEFA voor een stad waar zo beperkt op gevlogen wordt, is niet goed. De belangen van supporters moeten voortaan ook meegenomen worden in die keuze.” Arsenal vindt ook dat er veel te weinig kaartjes beschikbaar worden gesteld voor de fans. Beide clubs kregen 6000 kaartjes, terwijl het stadion plaats biedt aan bijna 70.000 mensen.

De federatie toont begrip, maar benadrukt ook geen steden te willen uitsluiten van de huisvesting van Europese finales op basis van hun geografische ligging. „De toewijzing gebeurt altijd al jaren eerder. En het was toen moeilijk te voorspellen dat twee Engelse clubs uit Londen deze finale zouden spelen.”

