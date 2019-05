Casillas stopt definitief na hartaanval

De oud-keeper van Real Madrid werd op 1 mei onwel op de training van FC Porto. Nadat hij met spoed naar een ziekenhuis in de stad werd vervoerd, constateerden de doktors een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart. Casillas heeft inmiddels een hartbehandeling ondergaan.

„Ik heb veel geluk gehad”, vertelde Casillas achteraf. „De toekomst ligt open. Maar dat maakt me eerlijk gezegd ook niet uit. Het belangrijkste is dat ik er nog ben.”

Casillas was lang een van de beste doelmannen ter wereld in dienst van Real Madrid. Hij speelde liefst zestien seizoenen voor de Koninklijke, zijn jeugdclub. Hij won alles wat er te winnen valt, waaronder vijf titels en drie keer de Champions League. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en twee keer Europees kampioen (2008, 2012). Casillas is bovendien de speler met de meeste wedstrijden in de Champions League.

