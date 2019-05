Federer steunt Kyrgios: ’Wie deed hij pijn, een stoel?

Kyrgios liet zich nogal gaan tijdens zijn tweede rondepartij tegen Casper Ruud. De Australiër uitte zijn onvrede door met zijn racket te gooien, vervolgens trapte hij een flesje water omver en gooide daarna een stoel weg.

De umpire vond het genoeg en besloot Kyrgios te diskwalificeren. „Ik vind niet dat hij geschorst moet worden”, vertelt Federer over het voorval. „Wat heeft hij daadwerkelijk gedaan? Heeft hij een stoel pijn gedaan? Dat is voor mij geen reden om iemand te schorsen”, aldus de 20-voudig Grand Slam-winnaar.

Het is overigens niet de eerste keer dat Kyrgios zich van zijn slechtste kant liet zien. Vorig jaar in oktober, tijdens het Masterstoernooi in Shanghai, raakte de tennisser in een hevige discussie met umpire Damien Dumosois, toen Kyrgios in de eerste ronde een nederlaag moest slikken tegen Bradley Kahn. „Ik weet niet of hij daarvoor een voorwaardelijke straf heeft gekregen”, zegt Federer over het incident in Shanghai. „Als dat wel zo is, dan moet er goed naar gekeken worden. Toch vind ik niet dat hij geschorst moet worden.”