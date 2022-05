Verdriet bij Heracles-trainer René Kolmschot: ’Het rommelde en is nooit rustig geweest’

De gelijkmaker van Thijs Dallinga viel kort na rust. Excelsior won uiteindelijk met 3-1 in Almelo, na eerder Heracles in Rotterdam al met 3-0 te hebben verslagen.

„Ik ben stil en voel verdriet”, zei Kolmschot, de assistent-trainer die begin deze week de taken overnam van de weggestuurde hoofdcoach Frank Wormuth. Heracles voetbalde 17 jaar lang in de Eredivisie. „We hebben jarenlang rust gehad binnen de club. De laatste seizoenen eindigden we steeds rond de tiende plaats en waren we aardig stabiel. Maar als het even tegen zit, kun je er ook zomaar uit gaan. Dat zie je nu. We hebben aardig wat tegenslag gehad dit seizoen. Het rommelde en is nooit rustig geweest. Ook hebben we veel pech gehad.”

Algemeen directeur Rob Toussaint maakte eveneens een aangeslagen indruk. „Het is een drama voor de hele club. We hebben de afgelopen dagen alles uit de kast gehaald om de kentering nog te krijgen. Dat is niet gelukt”, zei Toussaint. „Het hele seizoen is lastig verlopen. Het is zwaar klote. De gifbeker moest blijkbaar helemaal leeg.”

Toussaint vond het nog te vroeg om schuldigen aan te wijzen. „Ik zit nu vol in de emotie, we moeten het er nu niet over hebben wat we anders hadden moeten doen. Later we daar op een later tijdstip rustig op terugkomen. We moeten weer door naar komend seizoen en deze prachtig mooie club terugbrengen naar het niveau waar Heracles hoort.”

