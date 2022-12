Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje- én Marokko-international Boussatta: ’Tegen Spanje vijftig procent kans’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dries Boussatta namens Oranje in duel met Jorg Heinrich van Duitsland. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Dries Boussatta (49) was in 1998 de eerste Marokkaanse voetballer die voor het Nederlands elftal koos. De geboren Amsterdammer moest dat in zijn derde interland – uitgerekend tegen Marokko – in het Gelredome bekopen met een striemend fluitconcert van de Marokkaanse aanhang. Zijn liefde voor zijn vaderland bleef en Boussatta is een grote fan van het Marokkaans elftal dat vanmiddag (16.00 uur) de strijd aanbindt met Spanje. „Ik schat de kans op het bereiken van de kwartfinale vijftig procent”, zegt de voormalige rechtsbuiten van onder meer AZ en FC Utrecht.