Geblesseerde Nuis zet streep door World Cup-kwalificatietoernooi

De Nederlandse schaatsers kunnen zich van vrijdag tot en met zondag kwalificeren voor de World Cups in onder meer Stavanger in Heerenveen. Nuis krijgt daar nu dus geen kans voor, maar heeft nog wel één uitweg en dat is dat de Nederlandse schaatsbond (KNSB) hem een aanwijsplek gunt voor zijn favoriete afstanden: de 1000 en 1500 meter. Dat zou dan wel ten koste gaan van een rijder die zich tijdens het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf eigenlijk heeft geplaatst voor die afstanden. Als argument kan de KNSB in zo’n geval aandragen dat Nuis afgelopen winter in Peking nog de gouden plek op de 1500 meter veroverde tijdens de Olympische Spelen van Peking.

Ook Verbij geblesseerd

Ook voor Kai Verbij was het kwalificatietoernooi voorbij voor het goed en wel begonnen was. De 28-jarige sprinter van Jumbo-Visma liep vrijdag tijdens de eerste 500 meter in Thialf een liesblessure op. Verbij was ingedeeld in de laatste rit tegen ploeggenoot Merijn Scheperkamp en moest de strijd na enkele tientallen meters al staken. Verbij greep naar zijn linkerbovenbeen en ging naar de kant.

„Ik kan nog wel gewoon lopen”, zei Verbij, die zelf vermoedt dat de blessure niet heel ernstig is. Hij liet zich nog niet uit over verdere deelname dit weekeinde. Verbij staat behalve voor de 500 meter ook ingeschreven voor de 1000 meter.

Janno Botman zette met 34,96 seconden verrassend de beste tijd neer, voor Hein Otterspeer (35,05) en Tijmen Snel (35,13). Later op vrijdag is de tweede 500 meter. De vijf snelste schaatsers kwalificeren zich voor de eerste reeks wereldbekerwedstrijden, in november en december.