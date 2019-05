Babel weer opzoek naar nieuwe club

De aanvaller van het Nederlands elftal ondertekende in januari een contract tot het einde van het seizoen bij de Engelse club. Hoewel Babel vijf doelpunten maakte en drie assists gaf, wist hij Fulham niet te behoeden voor degradatie uit de Premier League.

De club uit Londen eindigde op de voorlaatste plaats en zakt daarom weer terug naar het Championship. Fulham bevestigde op de website dat Babel vertrekt. De oud-Ajacied zinspeelde eerder al op een vertrek, omdat hij met het oog op zijn plek bij Oranje op het hoogste niveau actief wil blijven. Babel (32) is onder bondscoach Ronald Koeman een vaste waarde in de nationale ploeg. De 56-voudig international maakte acht doelpunten in het Nederlands elftal.

Babel speelde eerder voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruña en Besiktas.