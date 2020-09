Wesley Koolhof na verlies finale US Open: ’Eerst pissed daarna trots’

Nikola Mektic en Wesley Koolhof worden tweede bij de US Open. Ⓒ EPA

Direct na de nederlaag in zijn eerste grandslamfinale van het dubbelspel bij de US Open heerste er vooral grote teleurstelling bij Wesley Koolhof, maar in de uren die volgden ebde dat trieste gevoel stilaan weg en maakte plaats voor trots. „Ik kan toch zeggen dat ik in de finale van een grandslamtoernooi heb gestaan”, klonk het terecht opgetogen vanuit New York.