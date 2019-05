Ten Hag wint Rinus Michels Award

De 49-jarige trainer uit Haaksbergen leidde Ajax dit seizoen naar de dubbel. Het elftal van Ten Hag maakte ook grote indruk in de Champions League, waarin het maar net de finale misliep.

Ten Hag kreeg de Rinus Michels Award in 2016 ook al, toen als trainer van FC Utrecht. Vorig jaar werd Phillip Cocu gekozen tot beste trainer, nadat hij PSV weer naar de landstitel had geleid. In 2017 ging de prijs naar Peter Bosz (Ajax).

Behalve Ten Hag waren Mark van Bommel (PSV), Adrie Koster (Willem II), John van den Brom (AZ) en Maurice Steijn (VVV-Venlo) genomineerd. In de Keuken Kampioen Divisie ging de prijs naar Marino Pusic, inmiddels ontslagen bij FC Twente. Pusic leidde Twente als kampioen terug naar de eredivisie, maar moet desondanks plaatsmaken voor Gonzalo Garcia Garcia.

Ajax ontving op het trainerscongres in Zwolle ook de prijs voor beste jeugdopleiding in het betaalde voetbal. Bij de amateurs ging die prijs naar DVS’33 uit Ermelo. Laurens Knippenborg van RKZVC werd gekozen tot beste trainer van het amateurvoetbal.