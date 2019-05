Sterke lobby voor vrouwenwielrennen

Tom van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond en voorzitter van de UCI-wegcommissie, liet aan deze krant weten dat hij op diverse fronten bezig is om te kijken hoe beide klassiekers op het hoogste niveau gehandhaafd kunnen worden.

Ook is Van Damme met enkele partijen in gesprek om de rechtstreekse televisie uitzending van beide vrouwenkoersen te garanderen. Organisator ASO wil hier vooralsnog geen geld in investeren. Een andere mogelijkheid is dat de Waalse televisieomroep RTBF, die ook de mannenwedstrijden uitzendt, zich hard voor deze uitzendingen gaat maken.

Enkele belangrijke sponsors lieten aan deze krant weten dat ze met ASO om de tafel willen zitten om tot een oplossing te komen. Verder heeft een bekende televisieproductiemaatschappij in de wielersport laten weten dat ze een voorstel bij ASO gaan indienen waarbij ze een deel van de kosten voor eigen rekening gaan namen.

