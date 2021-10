Geen winnaar bij Willem II - Fortuna Sittard

Hoewel Willem II de dominante ploeg was en Fortuna Sittard zich veel ingroef, waren het de bezoekers die lang de beste kans hadden. Mats Seuntjes had na een kwartier vrije doortocht richting Timon Wellenreuther, maar de doelman kwam goed uit en keerde de inzet.

De Tilburgers hadden daarvoor al wat mogelijkheden gehad, zo maaide Max Svensson hopeloos naast na een afgemeten voorzet van Ché Nunnely. Maar de grootste kwamen er in de slotfase van de eerste helft. Gorken Saglam kreeg de bal voor zijn voeten en haalde hard uit en trof met zijn schot de lat.

Mats Seuntjens en Emil Bergstrom. Ⓒ ProShots

Na de pauze was Willem II minder dominant en Fortuna slaagde er na tien minuten in om daarvan te profiteren. Mats Seuntjes liet een pass van George Cox goed lopen, waarna de net ingevallen Tijjani Noslin vrij door kon richting Wellenreuther en de 0-1 binnenschoof. Het was al de derde mogelijkheid voor Fortuna na rust. Dat waren er meer in de hele eerste helft.

Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, want nog binnen het uur werd het gelijk. Svensson wipte de bal schitterend richting de opstomende Mats Köhlert, die met een uitstekende streep vervolgens doel trof. Een dikke minuut later had het al 2-1 moeten zijn, maar Kwasi Okyere Wriedt kreeg de bal niet langs Yanick van Osch.

Na die enerverende fase bleven de echte kansen lang uit, al waren er voor beide doelen wel dreigend ogende momenten die steeds zonder echt doelgevaar voorbijgingen. Tien minuten voor tijd was er dan toch nog eens een echte kans voor Fortuna, maar Zian Flemming zag zijn inzet gekeerd worden. In de blessuretijd had Emil Bergström de thuisploeg alsnog de late zege kunnen bezorgen, maar hij schoot vanuit de kluts over.

Zodoende bleef het 1-1 in het Koning Willem II Stadion. Willem II kan hierdoor later dit weekend achterhaald worden door FC Utrecht, Feyenoord, Vitesse en FC Twente. Fortuna Sittard kan vooralsnog elk punt goed gebruiken om weg te komen uit de degradatiezone. De nummer vijftien van de Eredivisie heeft nu een voorsprong van twee punten op de naaste achtervolgers.