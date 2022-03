Teambazen verdedigen beslissing Formule 1

Vrijdag vond een raketaanval plaats op een oliedepot van Aramco, een grote sponsor van de Formule 1, op tien kilometer van het Saudische stratencircuit. Achter de aanslag zaten Jemense rebellen. Inmiddels is Saoedi-Arabië een vergeldingsactie gestart in Jemen.

Na urenlang beraad tussen de coureurs werd in de nacht van vrijdag op zaterdag definitief besloten dat het raceweekeinde door zou gaan. „Het is belangrijk dat de coureurs hun stem hebben laten horen. Dat zie ik als iets positiefs”, aldus Binotto. „Ik zeg niet dat de coureurs allemaal voor 100 procent blij zijn, maar ze snappen dat het belangrijk is om hier te blijven. We hebben de garantie gekregen dat we veilig zijn. We weten dat dit niet de eerste keer is dat dit is gebeurd in dit gebied. Dat is niet goed. Als Formule 1 hebben we tegelijkertijd ook een plicht om te proberen iets te veranderen en voor positiviteit te zorgen.”

Hoewel het annuleren van de race ontegenzeggelijk een enorme kostenpost zou kunnen betekenen voor de Formule 1, is dat volgens Seidl niet het belangrijkste punt. „Veiligheid voor onze mensen is het belangrijkste. Ik heb alle vertrouwen in de Formule 1 en de autoriteiten. Toen het duidelijk was dat het veilig is, ook voor de coureurs, hebben zij ook een statement gemaakt dat ze doorwillen. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Het kostte allemaal tijd, maar het is belangrijk om onderling een goede dialoog te hebben.”

Even later gaven ook onder anderen Günther Steiner (Haas) en Jost Capito (Williams) aan dat de veiligheid gewaarborgd is. „Als de autoriteiten stellen dat hun families hier ook aanwezig zijn en zeggen dat het veilig is, dan geloof ik dat”, aldus Steiner.

Één brand onder controle

Het vuur in een olietank bij de Saoedische stad Jeddah is onder controle, een tweede brandende tank wordt nog geblust, meldt tv-zender al-Arabiya.

Het getroffen complex van Aramco ligt op zo’n 10 kilometer afstand van het racecircuit van Jeddah. De Formule 1-race van zondag gaat daar wel door, besloot de leiding van de Formule 1 en autosportfederatie FIA na gesprekken met bezorgde coureurs en teambazen.