Bilbao wint zevende etappe in Giro

Bilbao, renner van Astana, was de beste over 185 kilometer bij de heuvelachtige etappe naar L’Aquila. De Fransman Tony Gallopin kwam op 5 seconden als tweede over de finish, gevolgd door de Italiaan Davide Formolo.

Er ontstond al snel een kopgroep met dertien renners. De groep hield lang stand, maar voordat de slotklim begon moest een aantal een pas op de plaats maken, waaronder Thomas de Gendt.

Aan het begin van de pittige slotfase van de zevende etappe waren er nog zes renners over die voor de dagzege streden: Davide Fomolo, Pello Bilbao, Lucas Hamilton, Mattia Cattaneo Tony Gallopin en José Joaquin Rojas.

Een makkelijk slot was het niet, met onder andere de Torrioni-klim, met een gemiddelde van 5% en halverwege een piek van 9%, en daarna een pittige eindspurt richting L’Aquila, waar de laatste kilometer een gemiddelde stijging heeft van 7,6%.

Uiteindelijk kwam Bilbao als winnaar uit de bus. De Spanjaard ontsnapte een kilometer voor de finish aan zijn concurrenten, die hem niet konden bijbenen. Het peleton, met alle klassementsrenners, kwam een dikke minuut later over de eindstreep.

Eerbetoon

L’Aquila, de hoofdstad van Abruzzen, was tien jaar geleden triest wereldnieuws, toen bij een aardbeving 391 mensen om het leven kwamen. Ook vielen er 1600 gewonden en werden 80.000 mensen tijdelijk dakloos. De komst van de Giro is een eerbetoon aan alle slachtoffers.

Klassement

De top vijf van het algemeen klassement na zeven etappes.

1. Valerio Conti (29u 29,34)

2. Jose Rojas (+1,32)

3. Giovanni Carboni (+1,41)

4. Nans Peters (+2,09)

5. Valentin Madouas (+2,17)

Valerio Conti had het niet makkelijk, maar behoudt toch de roze leiderstrui. Ⓒ AFP

De beste Nederlander is Sam Oomen. Hij staat tiende met een achterstand van vier minuten en 57 seconden. Primoz Roglic is terug te vinden op de twaalfde stek (+5,24). Bauke Mollema staat nog net in de top 20 en moet 6 minuten en 19 seconden toegoeven op de klassementsleider.

Dumoulin

De afgestapte Tom Dumoulin liet zich donderdag - twee dagen na zijn harde val - controleren door een mri-scan. Daaruit bleek dat de Nederlander geen ernstige schade heeft opgelopen aan zijn knie.

Uitvallers

De zevende etappe kent opnieuw een aantal uitvallers. Het afstappen van Laurens De Plus -van Team Jumbo-Visma, springt het meest in het oog. Roglic verliest in De Plus namelijk zijn meesterknecht, die een cruciale rol had kunnen spelen tijdens de bergetappes. De Belg stapte af wegens aanhoudende keelklachten, waar hij al na de openingsetappe last van had.

Laurens De Plus (l) naast Primoz Roglic tijdens vierde etappe van de Giro Ⓒ AFP

Fernando Gaviria, die de derde etappe won na diskwalificatie van Elia Viviani, zette ook een punt achter zijn Giro. De Colombiaan had te veel last van zijn knie.

Etappe acht

De achtste etappe van de Giro wordt er hoogstwaarschijnlijk een voor de sprinters. Al is het een parcours dat moeilijk te controleren is.

Zaterdag rijden de renners in een vlakke rit, over 235 kilometer, van Tortoreto Lido naar Pesaro.