Heracles alleen koploper na puntenverlies PEC Zwolle

Joey Konings bracht FC Den Bosch na ruim een kwartier spelen op voorsprong. De Zweed Emil Hansson zorgde er, met zijn vijfde treffer van dit seizoen, voor dat de stand halverwege in evenwicht was. De winnende treffer kwam in de 77e minuut op naam van de Duitse invaller Abdenego Nankishi: 1-2.

PEC raakte keeper Jasper Schendelaar al in de 12e minuut kwijt met een rode kaart. Hij kwam onnodig ver zijn doel uit en haalde een speler van Jong Ajax neer. Met tien man kwam PEC na een uur spelen toch op voorsprong. Oud-AZ’er Haris Medunjanin schoot van afstand met zijn linkerbeen knap raak. De gelijkmaker van de IJslander Kristian Hlynsson, die de bal in de 80e minuut in het doel krulde, was ook fraai.

Ook FC Eindhoven geeft het weg

FC Eindhoven verspeelde net als PEC Zwolle 2 punten. FC Dordrecht maakte diep in de blessuretijd, via de Italiaan Samuele Longo, gelijk: 1-1. Heracles heeft na negen speelronden 22 punten, PEC Zwolle 20 en Eindhoven 19. PEC speelt volgende week een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht en Eindhoven gaat dan op bezoek bij ADO.

Willem II, dat vorig seizoen net als Heracles en PEC nog in de Eredivisie speelde, raakte verder achterop. Het elftal van coach Kevin Hofland leidde halverwege bij MVV Maastricht comfortabel (0-2), maar gaf het in het tweede deel van de tweede helft helemaal uit handen: 3-2. MVV steeg door de winst naar de vierde plek en heeft net als nummer 5 VVV-Venlo, dat won bij NAC Breda (1-2), nu 17 punten. Willem II is zevende met 15 punten.

ADO Den Haag, met hoofdcoach Dirk Kuijt, ging voor eigen publiek onderuit tegen Jong PSV: 1-3. ADO blijft daarmee op de voorlopig zeventiende plek steken.

