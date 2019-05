Bijzondere primeur en drukke zomer voor Neres

Bondscoach Tite liet de aanvaller van Ajax onlangs debuteren in de nationale voetbalploeg. De 22-jarige Neres mocht als invaller zijn opwachting maken op 26 maart in een oefenduel met Tsjechië in Praag (3-1). Hij leverde de assist op de 2-1 en leidde met een hakbal een aanval in die de derde Braziliaanse treffer opleverde.

Neres heeft op zijn positie concurrentie van onder anderen Richarlison (Everton), Neymar (Paris Saint-Germain) en Philippe Coutinho (FC Barcelona). De Copa América kan het eerste grote eindtoernooi worden voor de Ajacied.

De 46e editie van de Copa América wordt van 14 juni tot 7 juli gehouden in Brazilië. Chili is de titelverdediger bij het Zuid-Amerikaanse landentoernooi.