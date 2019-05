Groenewegen verliest leiderstrui, Coquard wint massasprint

De Franse wielrenner van Vital Concept versloeg zijn landgenoot Clément Venturini in de massasprint. Mike Teunissen van Team Jumbo-Visma werd derde. De 26-jarige Nederlander neemt de leiderstrui over van zijn land- en ploeggenoot Dylan Groenewegen.

De rit ging van Fort Mahon Plage naar Le Portel over 179,8 kilometer met enkele korte maar venijnige beklimmingen en dat bleek te machtig voor Groenewegen. De Amsterdamse sprinter wist de eerste drie etappes op zijn naam te schrijven. In Le Portel kon hij zich niet in de sprint te mengen. Hij kwam in een groep binnen op 47 seconden van Coquard.

Groenewegen zag dat Teunissen ervoor zorgde dat de roze leiderstrui in de ploeg blijft. Teunissen heeft een voorsprong van 4 seconden op de Belg Jens Keukeleire en 5 op de Fransman Anthony Turgis.

De Franse etappekoers duurt nog tot en met zondag.