Toni Nadal: ’Kyrgios is slecht voor tennis’

„Ik heb de beelden gezien. Het is jammer wat er is gebeurd”, vertelt de voormalig coach en oom van Rafael Nadal. „Kyrgios is in een dynamiek terechtgekomen die hem pijn doet. Er ontbreekt iets in zijn hoofd. Dit is niet normaal voor een tennisser. Hij is op dit moment slecht voor tennis.”

De 24-jarige Kyrgios misdroeg zich tijdens zijn partij met Casper Ruud, kreeg een berisping en ging vervolgens helemaal door het lint. Hij schopte een bidon omver en smeet even later nog een krukje op de baan. Genoeg voor diskwalificatie.

„Ik denk dat het voor hem moeilijk is om met de druk om te gaan en om te vechten tijdens wedstrijd. Hij is niet goed voor de sport en verdient een straf”, vervolgde Nadal. De Mallorcaan vierde in het verleden grote successen met zijn neefje, maar die wordt nu getraind door Carlos Moya.

Toni Nadal Ⓒ Reuters

Kyrgios haalde in een podcast afgelopen week hard uit naar zijn neef Rafael. „Hij is letterlijk mijn tegenpool. Hij is ook zo zuur. Als hij je verslaat, is er niets aan de hand. ’Dan ben je een fantastische speler’, enzovoort. Maar zodra je hem verslaat, dan heb je ineens geen respect voor hem, zijn spel en zijn fans”, liet Kyrgios weten.

Op Twitter reageerde de Australiër ook op de woorden van Toni Nadal. „Ik zal proberen mij te gedragen”, liet hij met een knipoog weten.