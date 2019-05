Danny Blind: ’Ik hoop dat Daley mij snel voorbijgaat’

— Ze doen het bijna nooit. Maar vanwege de vijfde, gelijkmakende beurt in het aantal landstitels, de dubbel en het feit dat ieder in het succesjaar zijn eigen rol als Ajacied speelde, vonden vader en zoon Danny en Daley Blind (57 en 29) het een mooie gelegenheid om samen een interview te geven. De commissaris technische zaken en centrale verdediger van Ajax praten samen over elkaar en de grote successen van afgelopen seizoen.