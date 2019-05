Bescheiden Ten Hag verdient uitverkiezing

Wim Kieft Ⓒ De Telegraaf

Met de verkiezing Trainer van het Jaar heb ik niet zoveel. Vaak wint iemand die een prijs heeft gepakt met zijn ploeg. Lekker makkelijk. Desondanks is het mooi dat Erik ten Hag is gekozen in Nederland. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s stelt hij zich altijd bescheiden op. Waar veel van Ten Hags collega’s daadwerkelijk geloven dat succes slechts aan hen is te danken en ze te pas en te onpas schreeuwen hoe goed ze wel niet zijn.