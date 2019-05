’Van Gaal denkt nog steeds dat Ajax CL won dankzij hem’

„Louis van Gaal denkt nog steeds dat Ajax de Champions League in 1995 heeft gewonnen dankzij hem. Is niet zo. Ajax pakte die prijs door een geweldige mix van talent en ervaring, door De Boertjes aan de ene kant en Frank Rijkaard, Danny Blind en Jari Litmanen aan de andere kant”, vertelt de voormalig international.

Kieft laat weten dat een coach altijd afhankelijk is van zijn spelersmateriaal. „Ook zo’n misvatting is dat trainers spelers beter maken. Technisch kunnen ze volwassen spelers niets leren, misschien tactisch een beetje. Maar toch niet hoe je een bal moet aannemen, schieten of koppen? Dat is talent. Of wanneer je wel of niet moet instappen. Spelers maken elkaar beter. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn grote talenten en vormden bij Ajax een ideale mix met ervaren spelers als Daley Blind en Dusan Tadic.”

