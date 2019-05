Enorme deceptie Jason Wilnis

Een toernooi hier betekent ook veel Nederlanders in de ring en eindelijk weer een titelgevecht. In de hoofdpartij neemt Jason Wilnis van het Utrechtse Colosseum het op tegen de Braziliaan Alex Pareira voor de middengewichttitel. Maar als opmaat naar het hoofdgerecht neemt Amsterdammer Tyjani Beztati het op tegen de Canadees Josh Jauncey.

Beiden mannen vechten in het lichtgewicht en hebben ook allebei verloren van de Thai Sittitchai, de man die al drie jaar de lichtgewichtbelt om zijn middel draagt en later op de avond ook nog in actie zou komen. Een ticket naar een titelgevecht dus staat er voor de Amsterdammer op het spel. Maar hij is pas 21 en dus, zei hij eerder in een interview tegen De Telegraaf, heeft hij nog tijd.

Beztati is 10 centimeter langer dan zijn tegenstander en probeert de Canadees vanaf het begin van de partij meteen vroegtijdig tegen het canvas te meppen. Hij blijft hoeken en stoten in de hoop dat hij zijn tegenstander een keer hard tegen de kin raakt. Jauncey wordt geraakt en loopt veel naar achter, maar gaat niet neer.

Krachten zijn op

Het stotenarsenaal heeft Beztati zoveel kracht en lucht gekost dat hij de laatste ronde in standje ‘overleven’ moet en loopt veel achteruit. Gelukkig voor hem is de buit door de eerste twee rondes al binnen. (Bij Glory worden de punten per ronde getoond) Als Beztati tot winnaar wordt gekroond door jury beslissing is de hoek van Jauncey woest en de beveiligers moeten ingrijpen om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Beztati, die al voor zijn 17de prof werd, is de man om rekening te houden dit jaar.

Amsterdammer Yousri Belgaroui van Mike’s Gym vecht een Nederlands onderonsje tegen Donovan Wisse in het middengewicht. Belgaroui ging vorig jaar zwaar knock-out tegen wereldkampioen Alex Pareira. Sindsdien heeft hij zijn winningstreak teruggevonden en moest hij winnen om opnieuw voor de titel te mogen vechten. Wisse is nog niet zolang bezig bij Glory, maar de Surinaamse Nederlandse uit Wassenaar heeft een dodelijke rechtse stoot. Belgaroui is een vechter pur sang.

De eerste ronde gaat gelijk op, maar Yousri scoort meer, vooral door zijn knieën met zijn opvallende lengtevoordeel. In de tweede ronde zet Wisse meer druk en lanceert hij uit het niets een hoge trap die Yousri onverwacht raakt op zijn hoofd en gaat neer, hij krijgt 8 tellen.

Beslissende ronde

Hierdoor komt alles aan op de laatste ronde. Beide vechters geven geen krimp. Alleen vecht Wisse meer vanuit het midden van de ring en de te passieve Belgaroui lijkt net iets teveel op zijn hoede voor de vuisten van Wisse. De jury geeft de partij dan ook aan Donovan Wisse. Een gevoelige verliespartij voor Yousri Belgaroui, want die is het zicht op een titelgevecht voorlopig kwijt.

Wereldkampioen 70kg, de Thai Sittichai neemt het op tegen Marat Grigorian, de Armeense Belg. De Thai werd in 2018 nog uitgeroepen tot de beste pound for pound Glory kickbokser maar heeft het ‘t hele gevecht moeilijk met Marat Grigorian en krijgt zelfs een keer 8 tellen. Dit terwijl Grigorian al vier keer verloren heeft van de Thai maar deze avond loopt alles anders.

Marat Gregorian is de nieuwe Glory lichtgewichtkampioen en dat is prima want het is goed als een kampioen af en toe zijn titel kwijt raakt en andere vechters gaan hierdoor ook kansen ruiken.

Hoofdgerecht

Dan de hoofdpartij van Jason Wilnis. Hij is de man die maar weinig praat in aanloop naar een gevecht. Hij heeft niet alleen een thuisvoordeel, hij heeft dezelfde Pareira al twee keer eerder verslagen. Opvallend dus, een wereldkampioen die als underdog de ring in stapt. Maar de Braziliaan is een stuk beter geworden sinds die tijd en dat blijkt.

Al in de eerste ronde trapt hij Wilnis uit het niets neer. Die bloedt aan zijn hoofd, maar mag door van de scheidsrechter. Wilnis staat amper een paar seconden klaar om door te gaan als Pareira komt aanvliegen met een gesprongen knie. Wilnis is al knock-out voordat hij de grond raakt.