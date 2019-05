Reiziger vervangt Schreuder bij Ajax

Eerder werd al Christian Poulsen aan de staf van Ten Hag toegevoegd. De komst van Reiziger en Poulsen zorgt ervoor dat er voor Aron Winter een andere functie binnen Ajax wordt gezocht. Richard Witschge blijft als assistent wel bij het eerste elftal betrokken. Ajax is zeer te spreken over de ontwikkeling van Reiziger, die zijn staf bij Jong Ajax reeds inlichtte de stap naar het eerste te maken.

Bedankje voor assistenten

In Zwolle vergat Ten Hag bij zijn speech niet zijn assistenten te bedanken. „Je doet het nooit alleen. Ik heb een geweldige staf. Maar je hebt binnen een club nog zoveel meer pijlers. Ik moet zeker ook de jeugdopleiding van Ajax noemen”, aldus Ten Hag, die even daarvoor hoofd opleiding Saïd Ouaali van Ajax de Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding in ontvangst had zien nemen.

Na massaal toegejuicht te zijn door een mensenmassa op het Museumplein was er nu de waardering van zijn collega’s, die Ten Hag raakte. „Deze prijs komt in huize Ten Hag op een mooi plekje in een open kast. Ik ben er trots op. Het zijn je vakbroeders die je kiezen. Daarnaast is het bijzonder dat ik deze prijs voor de tweede keer win”, aldus de Ajax-trainer, die als trainer van FC Utrecht ook al eens met de trofee aan de haal ging.