’De plekjes gaan tellen voor Bertens’

Kiki Bertens schreeuwt het uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROME - Ja, ook het 27-jarige lijf van Kiki Bertens kraakte en piepte. De loodzware exercitie van donderdag, toen ze bijna vier uur op de baan stond, had zijn sporen bij de Westlandse nagelaten. En dan zou ze in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Rome ook nog tegen Naomi Osaka, de nummer één van de wereld, moeten spelen. Dat de 21-jarige Japanse zonder een bal te slaan met een handblessure al de handdoek wierp, kwam als een geschenk uit de zonnige Italiaanse hemel.