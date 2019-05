Van Bronckhorst: ’Willem II-thuis hakte erin’

Giovanni van Bronckhorst Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Wanneer Giovanni van Bronckhorst op trainingscomplex 1908 voor de laatste keer aanschuift als trainer van Feyenoord, is hij openhartig. Hij vertelt over de keuzes die hij als gevoels- en familiemens moest maken in een intense (eerste) periode als hoofdtrainer, over de mooiste momenten en het bijna breekpunt dat hij onlangs had na het verloren thuisduel met Willem II. Maar het afscheid van de grootste prijzenpakker uit de clubhistorie werd groots.