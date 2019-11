Verstappen vijfde, Bottas snelste én rode vlag

Verstappen was in zijn snelste rondje dik een halve seconde langzamer dan Bottas, maar de Red Bull-coureur kwam wijd uit de eerste bocht en reed zeker geen perfect rondje.

Bottas was in de eerste sessie ook al de snelste, voor Verstappen. De Fin start zondag tijdens de laatste race van het seizoen achteraan door een motorwissel. Bottas en Romain Grosjean (Haas) zorgden nog voor een curieus moment en een rode vlag, door in elkaar te rijden bij de chicane. Grosjean stuurde naar binnen, terwijl Bottas (met DRS) plotseling binnendoor kwam.

De coureurs gebruikten het tweede deel van de vrije training zoals gebruikelijk voor de longruns. Gezien het tijdstip en de wisselende omstandigheden was die tweede sessie aan het einde van de middag en begin van de avond in Abu Dhabi het meest representatief richting de kwalificatie en race.

Leclerc kwam nog met de schrik vrij na een aanraking met de muur in bocht 19, dezelfde plek waar teamgenoot Vettel in de eerste training crashte. Ook Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) had problemen met die bocht, maar bleef schadevrij.