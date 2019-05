Djokovic overleeft matchpoints

Djokovic had uiteindelijk de langste adem. Na de tweede set moest Del Potro zich uitgebreid laten behandelen aan een bloedende blaar aan een van zijn voeten. Hij gaf zich nog niet gewonnen en Djokovic moest tot het uiterste gaan om de Argentijn naar huis te sturen.

De nummer een van de wereld speelt in de halve finales tegen een andere Argentijn, Diego Schwartzman, die in de kwartfinales de als zesde geplaatste Japanner Kei Nishikori de baas was: 6-4 en 6-2.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Griek Stefanos Tsitsipas. Vorige week in Madrid verloor Nadal nog van Tsitsipas in de halve finales.

De Griek hoefde vrijdag in Rome niet in actie te komen in de kwartfinales. Zijn Zwitserse tegenstander Roger Federer trok zich terug vanwege een blessure aan zijn rechterbeen. Nadal versloeg vrijdag landgenoot Fernando Verdasco in twee sets: 6-4 en 6-0.

