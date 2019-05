Ten Hag: ’Het is mijn intentie om Ajax te blijven’

„Garanties kun je nooit geven. Ik weet hoe het voetbal in elkaar zit. Maar het is wel mijn intentie om te blijven. Ik ga ervan uit dat ik ook volgend jaar trainer van Ajax ben. Ik heb een driejarig contract en dat zijn we niet voor niets aangegaan. Ik zie op dit moment geen reden om dat niet uit te dienen.”

Al beseft Ten Hag ook dat hij het komend seizoen onmogelijk beter kan doen, of hij zou naast de dubbel ook de Champions League moeten winnen. „Dat moet natuurlijk nooit het uitgangspunt zijn voor een club als Ajax. Het is natuurlijk ongekend wat we in de Champions League hebben neergezet tegen de top van Europa. Dat doe je niet zomaar weer. We staan ook voor een grote uitdaging, want we gaan een aantal sleutelspelers verliezen die verantwoordelijk zijn voor de successen van dit elftal. Het wordt een uitdaging om weer een goed elftal neer te zetten, maar ik heb er wel vertrouwen in.”

De geboren tukker beseft ook wel dat een nieuwe Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt niet zomaar gevonden is. „Dat soort unieke talenten wordt maar één keer in de twintig jaar geboren. Als je die kwijtraakt, word je altijd slechter.”

