’Van Persie zou goed bij Excelsior passen’

Robin van Persie nam vorige week bij Feyenoord afscheid als profvoetballer. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Excelsior heeft zijn lot in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie in handen gelegd van Ricardo Moniz (54), de bevlogen techniekgoeroe die al decennia lang het evangelie van Wiel Coerver predikt. Zondagmiddag wacht in Waalwijk het opgeleefde RKC. „We willen 95 minuten per wedstrijd druk zetten.”