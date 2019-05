Mollema tankt vertrouwen in Giro

En dat met 1500 kilometer op de teller, wanneer hij zondagmiddag in Riccione via een race tegen klok over bijna 35 kilometer duidelijkheid krijgt over de werkelijke staat van zijn lijf, geest en leden. Hoewel hij in het duister tast over de afloop, rekent Mollema stiekem op een ’dikke toptien klassering en veel tijdwinst op concurrenten’. Zoveel vertrouwen in eigen kunnen is er ook wel weer.

„Ja, waarom niet?”, oordeelde de kopman van Trek-Segafredo na een razendsnelle etappe door de regio die tien jaar geleden werd verwoest door een aardbeving. Hoe hard er ook werd gekoerst, er deden zich geen aardverschuivingen voor in het klassement. Een Spanjaard won (Pello Bilbao), een Italiaan behield het roze (Valerio Conte) en Mollema arriveerde nog net bij de eerste dertig.

„Ik heb een goede week achter de rug. Een keer gevallen, toevallig in de crash waar Roglic ook op de grond lag. Ik belandde op twee andere coureurs, raakte niet eens de grond, dus dat was een goede valpartij voor mij, haha. Het is alleen wat ik al zei: ik knal liever een keer volle bak een berg op, dat vind ik gewoon lekker in de openingsfase van een grote ronde. Dan heb je ook een indicatie van wat je kunt. Deze Giro gebeurt dat pas over een kleine week. Nou ja, waar ik dan maar op reken is dat iedereen al een beetje vermoeid is door de lange ritten. En ik beschouw het als een voordeel dat de tijdrit daags voor de rustdag wordt verreden, en niet net erna. Want dan ben ik doorgaans niet op m’n best.”

