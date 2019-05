De Kruijf in finale Champions League tegenover Plak

Robin de Kruijf gaat met de Italiaanse kampioen Conegliano voor de hoofdprijs van de Champions League. Ⓒ RHF

AMSTERDAM - Gaat volleybalster Robin de Kruijf met haar Italiaanse club Conegliano de Europese Champions League winnen? Of wordt deze grote prijs een prooi voor landgenote Celeste Plak, die in de finale met Novara aan de andere kant van het net staat. Vandaag is de uitverkochte Max Schmeling Halle van Berlijn het decor voor dit Italiaanse onderonsje.