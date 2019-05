Mourinho hoopt snel op mooi project

Mourinho werd vorig jaar december ontslagen bij Manchester United en dat zit nog steeds diep bij de 56-jarige coach, die in het verleden eigenlijk bij al zijn clubs wel successen behaalde. Ook met Manchester United won hij bijvoorbeeld de Europa League (in de finale tegen Ajax), maar veroverde hij ook de League Cup en de Community Shield. De gedroomde landstitel of opvallende prestaties in de Champions League bleven echter uit.

Overigens won Mourinho de Champions League in het verleden wel met FC Porto en Internazionale. Met Real Madrid en Chelsea slaagde hij daarentegen weer niet in die missie. Maar met die laatste clubs veroverde ’The Special One’ wel gewoon de landstitels. Nu hoopt Mourinho opnieuw op korte termijn een contract te tekenen bij een club of land, waarmee hij opzien kan baren.

Mourinho heeft niet veel sympathie meer voor Manchester United. Zo waren er diverse interne ruzies, bijvoorbeeld met sterspeler Paul Pogba. De Portugese oefenmeester praat dan ook niet graag over zijn laatste werkgever. „Het is moeilijk voor me om over United te praten. Ik kan er niet met hetzelfde enthousiasme over praten als over mijn voorgaande clubs”.

Mourinho wordt zo als altijd gelinkt aan diverse clubs. Vrij recent ook aan het Juventus van Cristiano Ronaldo. Daar werd afgelopen week bekend dat de huidige trainer Massimiliano Allegri vertrekt uit Turijn. „Toen ik in december bij United wegging, heb ik direct besloten dat ik pas weer in de zomer wil beginnen. Ik hoop dat ik in juli kan instappen in een project dat echt bij me past.”