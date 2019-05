’Alles is mogelijk tegen Van Gerwen’

Van Gerwen greep in Leeds op de laatste speelavond op de valreep de eerste plek in de reguliere competitie. Na in totaal zestien partijen liet de 30-jarige Nederlander zijn concurrenten Rob Cross, James Wade en Daryl Gurney achter zich. Doordat Cross afgelopen donderdag verloor van Wade en Van Gerwen zelf won van Mensur Suljovic ging hij Cross op de valreep voorbij op de ranglijst.

„Het is een grootse prestatie voor mezelf, maar ik weet dat ik beter kan dan dit. Er is nog genoeg ruimte voor verbetering, omdat ik mezelf in een aantal wedstrijden heb teleurgesteld”, stelde Van Gerwen, die sinds zijn deelname in 2013 altijd de reguliere competitie als winnaar afsloot. Dit jaar weer goed voor een bonus van 25.000 Britse ponden. Van de betreffende zes edities won hij er uiteindelijk ook nog eens vier (2013, 2016, 2017 en 2018). „Nu ga ik me richten op komende week. Het belangrijkste is om de play-offs te winnen.”

In de halve finale treft Van Gerwen de Noord-Ier Gurney, van wie hij eerder in de Premier League dit jaar al twee keer verloor en dus nog niet won. „Voor mij komt een droom uit en vanaf nu is alles mogelijk”, reageerde Gurney, die in 2018 in de finale van de Players Championship ook al eens een grote wedstrijd op televisie van Mighty Mike won. „Van de vier spelers ben ik waarschijnlijk de vierde favoriet voor de eindzege. Maar het boeit me niet om de underdog te zijn, want ik weet wat ik kan.”

De andere halve finale gaat tussen Cross en Wade. De eindstrijd wordt ook aanstaande donderdag in Londen afgewerkt.

Bekijk ook: Van Gerwen houdt briljante reeks in stand