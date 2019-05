Sport Kort: Harden favoriet voor NBA-prijs

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

13.45 uur: James Harden is opnieuw kandidaat om tot beste basketballer van dit seizoen in de Amerikaanse NBA te worden uitgeroepen. De vedette van Houston Rockets won de prestigieuze verkiezing vorig jaar ook al. Hij heeft voor dit jaar twee concurrenten: de Griek Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks en Paul George van Oklahoma City Thunder. Op het jaarlijkse prijzengala van de NBA in Los Angeles op 24 juni wordt bekend wie van de drie tot MVP (Most Valuable Player) wordt gekozen.

09:48 uur: triatlete Maya Kingma heeft verrassend sterk gepresteerd in de wedstrijd uit de WK-series in Yokohama. De 23-jarige Nederlandse eindigde tussen de wereldtoppers als zevende in Japan. Ze noteerde 1.54.59 op de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen - 40 km fietsen - 10 km hardlopen). Ze gaf 2.46 minuten toe op de ongenaakbare Amerikaanse winnares Katie Zaferes.

09:12 uur: de basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook het tweede duel met Toronto Raptors in play-offs van de Amerikaanse NBA gewonnen. De ploeg won in eigen huis overtuigend met 125-103. De winnaar van de best-of-seven is kampioen van de Eastern Conference en strijdt in de finale om de titel in de NBA.

08:46 uur: de jonge Sloveen Tadej Pogacar heeft de koninginnenrit in de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De 20-jarige wielrenner van UAE-Team Emirates nam door zijn zege in bergetappe naar Mount Baldy tevens de leiderstrui over van de Amerikaan Tejay van Garderen (Education First), die niet met besten meekon en veel tijd verloor. De laatste etappe wordt zondag verreden.

07:43 uur: Inge Jansen en Celine van Duijn zijn in het algemeen klassement van de FINA Diving World Series op de vijfde plaats geëindigd bij het synchroonspringen (3 meter). Tijdens de laatste wedstrijd in Londen belandde het Nederlandse schoonspringduo in de finale op de zevende plaats, met een puntentotaal van 278.40.

John Isner Ⓒ Reuters

06:58 uur: John Isner heeft zich afgemeld voor het grandslamtoernooi Roland Garros. De Amerikaanse tennisser heeft te veel last van een voetblessure. "Helaas, maar het gaat mij onmogelijk lukken om te spelen op het gravel in Parijs", meldt Isner op Twitter.