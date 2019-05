Neemt Arjen Robben afscheid met 18e (!) prijs?

Robben maakte in 2009 de overstap van Real Madrid naar Bayern München. Daar in Beieren beleefde de voormalig aanvaller van FC Groningen en PSV grote successen. Naast de acht kampioenschappen vervulde hij op 25 mei van 2013 ook een heldenrol door in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund in de slotfase voor de winnende treffer te zorgen en sleepte daarmee de grootste prijs met FC Hollywood in de wacht.

In totaal veroverde Robben met Bayern München liefst zeventien (!) prijzen, waaronder bijvoorbeeld ook nog de winst bij het WK voor clubteams (2013) en vier Duitse bekers. Daar kan vanavond dus nog één bokaal aan worden toegevoegd. Bij het titelfeest van vorige week, na de winst op Eintracht Frankfurt, kreeg Robben in München al een traditionele bierdouche.

De bierdouche van Arjen Robben. Ⓒ BSR Agency

Robben maakt binnen afzienbare tijd bekend waar zijn toekomst ligt. De aanvaller trekt deze zomer de deur definitief achter zich dicht bij Bayern München, waar hij tien jaar speelde, maar het is nog niet duidelijk of hij stopt of ergens anders gaat voetballen. „Of ik een deadline heb gesteld? Ik wil het deze of volgende week bekendmaken”, stelde hij afgelopen woensdag vast.

Arjen Robben viert zijn doelpunt in de kampioenswedstrijd. Ⓒ EPA