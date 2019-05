Zinderend slot: neemt Arjen Robben afscheid met titel?

Robben maakte in 2009 de overstap van Real Madrid naar Bayern München. Daar in Beieren beleefde de voormalig aanvaller van FC Groningen en PSV grote successen. Zo kan hij zaterdagmiddag voor de achtste keer (!) kampioen van Duitsland worden. Ook vervulde hij op 25 mei van 2013 een heldenrol door in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund in de slotfase voor de winnende treffer te zorgen en sleepte daarmee de grootste prijs met FC Hollywood in de wacht.

In totaal veroverde Robben met Bayern München liefst zestien (!) prijzen, waaronder bijvoorbeeld ook nog de winst bij het WK voor clubteams (2013) en vier Duitse bekers. Er liggen nu nog twee prijzen in het verschiet. De Duitse titel en volgende week strijdt hij met zijn club tegen RB Leipzig ook nog om de zege in de DfB Pokal.

De eerste opdracht is zaterdagmiddag zeker niet makkelijk. Bayern München krijgt Eintracht Frankfurt, de nummer 6 in de Bundesliga, op bezoek. Een gevaarlijke tegenstander, omdat Eintracht bij een overwinning nog aanspraak kan maken op een top-4-klassering en daarmee een ticket voor de Champions League weet te bemachtigen. Aan de andere kant is de klus voor titelconcurrent Borussia Dortmund nog zwaarder. De Borussen moeten niet alleen het gat van twee punten zien te dichten, ook moet er worden afgerekend met Borussia Mönchengladbach, de nummer 4 van de ranglijst.

Bij een nieuw titelfeest wacht Robben zaterdag in München vast en zeker een traditionele bierdouche. Waar zijn sportieve toekomst na alle successen bij Bayern ligt, is nog onduidelijk. Daarover hoopt de 35-jarige Bedummer binnenkort uitsluitsel te geven. „Ik heb opties binnen en buiten Europa. China zie ik niet zitten. Mijn hele carrière heb ik voor de titel gespeeld, Ik weet dan ook niet of het voor mij iets is om naar een club te gaan die tussen plek 6 en 8 speelt. Alles heeft zijn plussen en minnen. Uiteindelijk moet ik vol overtuiging een keuze maken.”

Arjen Robben is in München zeer geliefd. Ⓒ BSR Agency

