Het geheime wapen van FC Utrecht

Cyriel Dessers Ⓒ Hollandse Hoogte

Cyriel Dessers beleeft een heel vreemd seizoen. De Belgische spits van FC Utrecht raakte in de eerste seizoenshelft uit de gratie en zou in de winterstop verhuurd worden, maar op het laatste moment ging er vanwege een knieblessure een streep door die verhuurdeal. De blessure was zo ernstig, dat zijn seizoen erop leek te zitten. Maar zie daar, bij de start van de play-offs is Dessers (24) fit en bovendien terug in de gunst van trainer Dick Advocaat.