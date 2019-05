’Zeven titels op rij voor Ajax niet onmogelijk’

Als trainer van Feyenoord heeft hij altijd moeten opboksen tegen de grotere mogelijkheden die Ajax en PSV hadden ten opzichte van zijn eigen club. Het gat wordt alleen maar groter. Toch veroverde ’Gio’ twee jaar geleden met Feyenoord de landstitel en kreeg hij tweemaal de nationale beker en ook twee keer de Johan Cruijff Schaal in handen.

Bij de suggestie dat Ajax uitgroeit tot het Bayern München van Nederland en de vraag of hij de Amsterdammers ook even zeven keer op rij kampioen ziet worden, verschijnt er denkend aan de mogelijkheden in Amsterdam een lachje bij Van Bronckhorst. „Dat is niet onmogelijk, ze hebben het vermogen om goede spelers terug te halen”, zegt de coach. Maar zoals Ajax zich tussen en langs al het financiële geweld in Europa wist te vechten, zo zou Feyenoord dat wellicht ook in de Eredivisie moeten kunnen, meent hij. „Exact.”

Ajax baarde dit seizoen vooral ook opzien in Europa. De ploeg van trainer Erik ten Hag schakelde in de Champions League achtereenvolgens grootmachten als Real Madrid en Juventus uit. De Amsterdammers waren uiteindelijk slechts luttele seconden verwijderd van een gedroomde finaleplek. Tegen Tottenham Hotspur ging het echter in de 96e minuut alsnog mis, toen Lucas Moura de 2-3 voor de Engelsen aantekende. Daarmee kwam een einde aan het mooie Europese avontuur. Ajax pakte in Nederland wel de dubbel: kampioenschap en nationale beker.