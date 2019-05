FA Cup-finale met Daryl Janmaat en prins William

Als het ceremoniële hoofd van de Engelse voetbalbond FA staat prins William zaterdag ook weer op het ereterras van Wembley om de beker uit te reiken aan de winnaar. Zelf is hij een groot voetballiefhebber en fan van Aston Villa. Zijn favoriete club uit Birmingham werd al in de derde ronde uitgeschakeld.

Watford, waar Elton John erevoorzitter voor het leven is, kan de eerste grote prijs uit de clubhistorie pakken. Een eerdere kans, 35 jaar geleden, liep uit op een teleurstelling. Everton was 35 jaar geleden in de FA Cup-finale te sterk (2-0) voor Watford, dat sinds 2015 op het hoogste Engelse voetbalniveau acteert.

In de Premier League verloor Watford dit seizoen beide wedstrijden van Manchester City. In eigen huis ging de ploeg van Janmaat met 1-2 ten onder en op bezoek bij The Citizens werd het 3-1 voor Pep Guardiola & co. Watford ontsnapte in de halve finales van de FA Cup nog tegen Wolverhampton Wanderers. Troy Deeney trok diep in blessuretijd vanaf de strafschopstip de stand gelijk (2-2). In de verlenging bezorgde Gerard Deulofeu met het winnende doelpunt Watford een sensationale finaleplek.

De eindstrijd van de FA Cup begint zaterdag om 18:00 uur.