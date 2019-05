Autocoureur Visser wint W Series in Zolder

De Friezin reed op het circuit in het Belgische Zolder het laatste kwartier van de race onbedreigd aan de leiding en pakte haar eerste zege in het kampioenschap.

De 24-jarige Visser startte vanaf de tweede positie. Ze stond in de kwalificatie lang bovenaan met de beste rondetijd, maar zag dat Jamie Chadwick tegen het einde van de sessie haar tijd nog verbeterde.

De W Series is nieuwe autosportklasse die is opgezet om de stap naar de Formule 1 voor vrouwen te vergemakkelijken. Visser finishte begin deze maand als vierde in de ouverture van de series op het Duitse circuit Hockenheim. Door haar zege klimt ze naar de tweede plek in de stand, achter Chadwick. De Britse won de eerste race en finishte nu als tweede.