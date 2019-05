Beitske Visser mist nipt poleposition in W Series

De W Series is nieuwe autosportklasse die is opgezet om de stap naar de Formule 1 voor vrouwen te vergemakkelijken. Visser finishte begin deze maand als vierde in de ouverture van de series op het Duitse circuit Hockenheim. Chadwick won die race en had ook daar poleposition.

De race op Zolder is zaterdag om 16.00 uur.