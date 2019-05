Lieke Martens kan geschiedenis schrijven

Barcelona schakelde op weg naar de eindstrijd achtereenvolgens BIIK Kazygurt, Glasgow City, Lilleström en Bayern München uit. De Catalaanse club stond bij het vrouwenvoetbal nooit eerder in de finale. Tegenstander Olympique Lyon daarentegen won het toernooi al vijf keer, waarvan de laatste drie jaar. Zo ook dus vorig jaar, toen werd Wolfsburg na verlenging met 4-1 werd verslagen en toen Shanice van de Sande als invalster met drie assists een belangrijke rol bij de Fransen vervulde.

Martens vertrouwt erop dat zij met Barcelona de titelverdediger, met opnieuw Van de Sande in de gelederen, kan onttronen. „We hebben veel vertrouwen”, stelde de international op de persconferentie in aanloop naar de eindstrijd in Boedapest. Daar beantwoordde ze ook een vraag over het gerucht dat uitgerekend Olympique Lyon haar graag wil inlijven. Ik zag het ook in het nieuws. Maar ik heb hier nog een contract voor een jaar en ik ben heel gelukkig bij Barcelona. Ik focus me vooral op de finale.”

Volgende maand maken Martens, Van der Gragt en Van de Sande met het Nederlands elftal hun opwachting op het WK voetbal in Frankrijk. In de poulefase moet de equipe van bondscoach Sarina Wiegman afrekenen met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.