Boete en schorsing voor Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic is door de tuchtcommissie van de Major League Soccer geschorst wegens wangedrag in de slotfase van het duel met New York City FC op 11 mei.

De 37-jarige Zweed kreeg in de 86e minuut ruzie met doelman Sean Johnson van New York en werkte de keeper tegen de grond. Hij kreeg van de scheidsrechter een gele kaart na het voorval, maar de tuchtcommissie nam daar geen genoegen mee. Ibrahimovic kreeg ook nog een boete opgelegd. Het bedrag is niet bekend gemaakt.