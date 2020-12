AZ-coach Arne Slot blijft geloven in schuldbewuste Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners ziet hoe zijn penalty word gekeerd. Ⓒ ANP

AZ had Napoli gisteravond bij de lurven, maar een gemiste penalty van Teun Koopmeiners was er mede de oorzaak van dat de Alkmaarders niet opnieuw van de Italianen wisten te winnen. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de aanvoerder vanaf de stip faalde.