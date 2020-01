Ajax gooit hoge ogen met inworp-goeroe Thomas Grønnemark

Als het aan specialist Thomas Grønnemark ligt lijden Nicolas Tagliafico en zijn ploeggennoten na de winterstop minder balverlies uit inworpen. Ⓒ FOTO Getty Images

DOHA - In de ochtendzon van Qatar onderwerpt een kale, geblokte man met een opvallend accent de spelers van Ajax aan op het eerste oog nogal opmerkelijke trainingsoefeningen. De vraag is wat ze eigenlijk aan het doen zijn op het biljartlaken van Onaiza Park en wie die man is, die zo’n groot deel van de trainingstijd opslokt, terwijl hoofdtrainer Erik ten Hag en zijn assistenten belangstellend toekijken.